Dustborn disponibile su PC e Console

Red Thread Games è lieta di annunciare l’uscita di Dustborn, la nuovissima avventura action story-driven in single player pubblicata da SPOTLIGHT by QUANTIC DREAM, disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X e Xbox One a partire da oggi, 20 agosto 2024. Il titolo è disponibile al prezzo raccomandato di 29,99€.

In Dustborn il videogiocatore viene catapultato in un road trip entusiasmante ed eccentrico attraverso una Repubblica Americana alternativa, con il compito di consegnare un pacchetto misterioso dalla West Coast alla East Coast. Il titolo offre una storia interattiva ambientata in un mondo ispirato ai fumetti, in cui il potere delle parole può essere utilizzato per forgiare relazioni uniche o combattere i nemici, grazie a un particolare arsenale linguistico. Nel viaggio di Pax e della sua crew attraverso un’America anticonformista è possibile visitare diverse location uniche, accettare missioni inaspettate e incontrare un cast variegato di personaggi – ciascuno con personalità e motivazioni distinguibili – alcuni di essi persino reclutabili per raggiungere la destinazione finale, Nova Scotia.

Mentre sono in viaggio sotto copertura come punk-rock band, Pax e i suoi compagni hanno composto quattro canzoni originali da eseguire nei vari pit stop lungo il percorso. Queste performance rispecchiano il loro spirito ribelle e li aiutano a tenersi lontani da attenzioni indesiderate, aggiungendo ulteriore spessore al viaggio e rendendo la musica parte integrante dell’avventura attraverso la Repubblica Americana. L’EP “We’re The Dust Born”, che include canzoni eseguite dalla voce di Pax, Dominique Tipper, e la colonna sonora del gioco, è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming grazie a una partnership con Kid Katana Records. Composta da Simon Pool, la colonna sonora originale di Dustborn include 21 brani.

Per celebrare il lancio di Dustborn, durante il primo mese i bonus pre-order esclusivi (disponibili anche su console) saranno gratuiti su Steam ed Epic Games Store. Il “Vision Tour Bundle” include:

La skin berretto Sherbert twirl

La skin per la mazza da baseball Psycho Pete

Una giacca esclusiva Eye C U, indossabile da Pax durante il viaggio.

2 cartoline che ritraggono location iconiche visitate dalla crew;

Una mappa della Repubblica Americana, con l’elenco di tutti i pit stop che separano la crew dalla sua destinazione finale;

Un fumetto di 32 pagine che racconta la vita della crew prima dell’inizio della sua rischiosa missione; 3

Adesivi ispirati a elementi del gioco.

A partire da oggi è anche disponibile una versione fisica del titolo, al prezzo di lancio raccomandato di 39,99€. Questa edizione speciale include: