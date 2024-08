Non solo penne: ecco cosa produce l'azienda Bic oltre alle penne a sfera

Quando si pensa al marchio Bic, la prima cosa che viene in mente è la classica penna a sfera. Questo strumento di scrittura iconico, semplice e affidabile ha reso Bic un nome familiare in tutto il mondo.

L'azienda francese Bic, infatti, è famosa in tutto il mondo per le sue caratteristiche penne a sfera, che sono diventate un punto di riferimento per la scrittura quotidiana anche grazie alla varietà di modelli disponibili (le penne personalizzate Bic mostrate su Fullgadgets.com ne sono un esempio).

Tuttavia, la produzione di Bic non si limita solo alle penne. L'azienda, infatti, produce una vasta gamma di articoli e questa diversificazione contribuisce significativamente al suo fatturato annuo.

Con una gamma di prodotti che va ben oltre gli strumenti di scrittura, Bic ha diversificato il suo portafoglio per includere articoli per l'ufficio, accendini, rasoi e molto altro ancora. In questo articolo, vediamo le numerose altre produzioni di Bic e come l'azienda ha saputo mantenere la sua reputazione di qualità e innovazione in vari settori.

La storia di Bic

Fondata nel 1945 da Marcel Bich e Edouard Buffard in Francia, Bic ha iniziato la sua attività producendo pezzi per penne stilografiche. Nel 1950, Bic ha lanciato la sua prima penna a sfera, la Bic Cristal, che è diventata rapidamente un successo globale grazie alla sua convenienza, affidabilità e design semplice. Negli anni successivi, Bic ha ampliato la sua offerta di prodotti, entrando in nuovi mercati e settori.

Oltre alla famosa penna a sfera Bic Cristal, l'azienda produce una vasta gamma di strumenti di scrittura, tra cui:

Penne gel : offrono una scrittura fluida e morbida, disponibile in vari colori.

: offrono una scrittura fluida e morbida, disponibile in vari colori. Matite meccaniche : Bic produce matite con mine ricaricabili di varie dimensioni, ideali per la scuola e l'ufficio.

: Bic produce matite con mine ricaricabili di varie dimensioni, ideali per la scuola e l'ufficio. Evidenziatori : gli evidenziatori Bic sono noti per i loro colori vivaci e la lunga durata.

: gli evidenziatori Bic sono noti per i loro colori vivaci e la lunga durata. Pennarelli e marker: utilizzati per diversi scopi, dai progetti scolastici alle presentazioni aziendali.

Bic è un leader anche nel settore dei correttori o “bianchetti”. Il suo correttore a nastro e il correttore liquido sono strumenti essenziali in molti uffici e scuole, apprezzati per la loro efficacia e facilità d'uso.

L'azienda produce anche una varietà di forbici per diversi utilizzi, dai modelli per bambini a quelli professionali. Inoltre, Bic offre prodotti come righelli, temperamatite e colla, tutti progettati con la stessa attenzione alla qualità che caratterizza le sue penne.

Accendini

Nel 1973, Bic ha introdotto tra i suoi prodotti il suo primo accendino a butano, che ha rivoluzionato il mercato grazie alla sua praticità e sicurezza. Gli accendini Bic sono stati progettati per durare a lungo e sono disponibili in una vasta gamma di colori e design, diventando un accessorio popolare in tutto il mondo.

Bic ha anche sviluppato una linea di accendini ricaricabili, offrendo una soluzione più sostenibile per coloro che usano frequentemente gli accendini.

Rasoi

Negli anni '70, Bic ha lanciato il suo primo rasoio monouso, un prodotto che ha cambiato il modo in cui molte persone si rasano. I rasoi Bic sono apprezzati per la loro convenienza e qualità, offrendo una rasatura liscia e confortevole a un prezzo accessibile. Oltre ai rasoi monouso, Bic produce anche rasoi a più lame, progettati per offrire una rasatura più precisa e confortevole.

Prodotti per la scuola

Bic successivamente tra i suoi prodotti ha iniziato anche a includere gli zaini e gli astucci scolastici. Questi prodotti sono stati progettati per essere resistenti e funzionali, aiutando gli studenti a organizzare e trasportare i loro materiali scolastici con facilità. L'azienda produce anche una vasta gamma di colori e pastelli, ideali per bambini di tutte le età.

Tavole da surf

Le tavole da surf prodotte da Bic sono conosciute per la loro robustezza e accessibilità. Progettate per soddisfare sia i principianti che i surfisti esperti, queste tavole sono costruite con materiali resistenti che garantiscono prestazioni eccellenti e durata nel tempo. Le tavole da surf Bic sono disponibili in varie dimensioni e modelli, adatti a diverse condizioni di onda e stili di surf.

Oltre alle tavole da surf, Bic Sport produce anche kayak e attrezzature per windsurf. I kayak Bic sono apprezzati per il loro design ergonomico e la facilità d'uso, rendendoli ideali sia per le escursioni ricreative che per le avventure più impegnative. Le attrezzature per windsurf di Bic sono progettate per offrire prestazioni superiori e sono utilizzate da atleti di tutto il mondo.

In definitiva, anche se Bic è famoso principalmente per le penne, in realtà ha un portfolio di prodotti davvero molto ampio, tutti di alta qualità e in linea con le esigenze dei clienti.