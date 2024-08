Madonna a Terracina - toccata e fuga per la popstar e il nuovo boyfriend

Toccata e fuga della pop star Madonna nel nostro Paese.

Gran finale con dolci della casa

Spettacolo - Antipasti misti di pesce, crudi di mare e tartare, primi piatti solo 'cacio e pepe'. Gran finale con dolci della casa. Frolle al cioccolato e caramello, frolle al cioccolato bianco e limone, mille foglie ai frutti di stagione. Niente alcol, niente caffè, nessun amaro. Toccata e fuga della pop star Madonna nel nostro Paese. Dopo Pompei è 'approdata con il suo yacht, un gruppo di amici e il giovanissimo boy friend Akeem Morris, a Terracina sulle coste laziali, Al Giardino, ristorante nel cuore del centro storico della cittadina sul mare a pochi chilometri dal Circeo. "Siamo felici e orgogliosi che una grande artista come Madonna abbia scelto, anche se per poche ore, di trascorrerle a Terracina - ha raccontato all'Adnkronos lo chef del Ristorante Al Giardino, Luigi Maria Pernarella -. Abbiamo tenuto aperto il locale anche per gli altri clienti. Quando hanno prenotato per le 10.3

0 di sera, a nome della pop star, ci hanno chiesto semplicemente la massima riservatezza, di non essere importunati o disturbati. E così è stato. Niente foto, niente video, nessuna dedica. Quelle le lasciamo agli altri locali".