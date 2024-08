World of Warcraft: Luce e Ombra - Il nuovo corto animato su Alleria

Alleria Ventolesto stava per diventare la Generale dei Guardaboschi di Lunargenta. Ma un'invasione nemica, una tragedia familiare e la minaccia di una guerra senza fine costrinsero la più grande delle celebri sorelle Ventolesto ad abbandonare la famiglia e i suoi doveri per attraversare l'universo e affrontare nemici sconosciuti.

Il viaggio di Alleria è al centro del nuovo corto animato "Luce e Ombra", ora disponibile sul canale YouTube di World of Warcraft.

Questo corto animato è un'introduzione che permette di approfondire la vita di Alleria e le scelte che ha fatto, oltre a mostrare la sua trasformazione nel personaggio che giocatori e giocatrici vedranno nella nuova e decima espansione di World of Warcraft, intitolata The War Within, in uscita in tutto il mondo il 27 agosto.