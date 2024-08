Escursionista precipita e muore su altopiano di Asiago - recuperato corpo

Dal microchip rilevato sull'animale, i carabinieri sono risaliti al nome della proprietaria e a parlare con i familiari, che non la sentivano da ieri pomeriggio, a causa del cellulare non raggiungibile.

Precipitata e morta sull'altopiano di Asiago

Attualità - Precipitata e morta sull'altopiano di Asiago. Poco prima di mezzogiorno i carabinieri forestali hanno infatti chiesto l'intervento del Soccorso alpino di Asiago per un sopralluogo, dopo essere stati attivati da alcuni passanti che si erano imbattuti in un cane fermo sul sentiero nelle vicinanze della zona dell'Altar Knotto. Dal microchip rilevato sull'animale, i carabinieri sono risaliti al nome della proprietaria e a parlare con i familiari, che non la sentivano da ieri pomeriggio, a causa del cellulare non raggiungibile. Verificato che la macchina di E.M., 39enne di Cesena, era ancora al parcheggio, è bastato affacciarsi sulla verticale del punto dove si trovava il cane, per individuare il corpo senza vita della sua proprietaria alcune decine di metri più in basso, caduta dopo essere scivolata, probabilmente già nella giornata di ieri.

Due squadre di soccorritori si sono quindi calate da lei e, dopo averla imbarellata, l'hanno sollevata verso l'alto, per poi trasportarla 200 metri fino alla jeep e da lì per tre chilometri alla strada, dove è arrivato il carro funebre.