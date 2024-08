Divertiti anche dopo le vacanze insieme ai giochi Niantic

Se durante le vacanze estive la vita all'aria aperta è un vero must - che si tratti di lunghe esplorazioni nei sentieri di montagna, passeggiate lungo la riva del mare o lungolago oppure gite in città alla scoperta dei monumenti più famosi - il rientro alla solita routine potrebbe interrompere questa buona abitudine.

Si sa, camminare è un’attività estremamente salutare ed è anche facile da mantenere perfino al rientro dalle ferie... Magari con qualche marcia in più!

Proprio per questo Niantic, software-house californiana e leader nello sviluppo di tecnologie AR, con i suoi giochi invita gli utenti ad uscire e divertirsi anche dopo le vacanze senza mai smettere di passeggiare.

Per chi ama le ambientazioni fantasy, popolate da draghi e mostri mai visti, Monster Hunter Now è sicuramente il gioco ideale. L'obiettivo? Esplorare i dintorni e cacciare quanti più mostri si trovano. La app perfetta per rendere il tragitto casa - lavoro avventuroso e sempre diverso.

Perfetto per i Millennial che giocavano con il gameboy sotto l'ombrellone ma anche per passare una giornata in famiglia o con gli amici fuori all'aperto, l'ormai iconico Pokémon GO è una app che non può mancare sul proprio smartphone. Il gioco, che dall'anno scorso si è arricchito con la funzione "Percorsi", permette di conoscere luoghi inediti della propria città e incontrare altri Allenatori appassionati di Pokémon e stringere sempre nuove amicizie.

Chi invece cerca anche al rientro alla quotidianità quella pace e tranquillità che solo le vacanze sanno trasmettere, non può lasciarsi sfuggire l'occasione di esplorare i dintorni insieme a Pikmin Bloom. Questa app è studiata proprio per rendere più piacevoli le passeggiate di ogni giorno piantando fiori di ogni tipo e colore insieme alle tenere creaturine di Nintendo, trasformando il mondo in un prato fiorito.