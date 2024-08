Maltempo - barca a vela affonda nel palermitano: 7 dispersi

Per otto dei superstiti è stato necessario il ricovero in ospedale: sei sono stati trasferiti all'ospedale Civico di Palermo, due, invece, sono stati condotti nel nosocomio di Bagheria.

Attualità - Una barca a vela di circa 50 metri è affondata all'alba al largo delle coste di Porticello nel palermitano. Quindici persone sono state tratte in salvo dai militari della Guardia costiera che coordinano le operazioni di soccorso, mentre 7 risulterebbero disperse. Sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco. L'imbarcazione, che sarebbe affondata a causa del maltempo che all'alba si è abbattuto nella zona, si trova, infatti, a una cinquantina di metri di profondità a circa mezzo miglio dalla costa. All'appello mancherebbero 6 passeggeri e un membro dell'equipaggio, il cuoco. L'imbarcazione, che sarebbe affondata a causa del maltempo che all'alba si è abbattuto nella zona, si trova a una profondità di circa 49 metri e a mezzo miglio dalla costa di Porticello. Secondo le prime informazioni, lo scafo era all'ancora quando è stato sorpreso dal maltempo.

Il piccolo, che non è in pericolo di vita, è stato trasportato all'Ospedale dei bambini di Palermo

A prestare i primi soccorsi una barca ancorata poco distante, i cui occupanti hanno tratto in salvo i 15 superstiti, affidandoli poi agli uomini della Guardia costiera che li hanno condotti in porto su una motovedetta. Sulle cause dell'affondamento indaga la Capitaneria di porto che nelle prossime ore ascolterà nuovamente lo skipper, ancora sotto choc, oltre agli altri superstiti. Per otto dei superstiti è stato necessario il ricovero in ospedale: sei sono stati trasferiti all'ospedale Civico di Palermo, due, invece, sono stati condotti nel nosocomio di Bagheria. Tra i 15 superstiti, tutti sotto choc ma non in gravi condizioni, c'è anche un bimbo di meno di un anno. Il piccolo, che non è in pericolo di vita, è stato trasportato all'Ospedale dei bambini di Palermo. Sullo scafo battente bandiera inglese, viaggiavano soprattutto cittadini inglesi, ma c'erano anche due anglo-francesi, un irlandese, un neozelandese e un cittadino dello Sri-Lanka.