Roma - scontro tra auto e camion Ama: un morto

Attualità - E' di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente tra un'auto e un camion dell'Ama avvenuto questa mattina, poco prima delle 6, in via Trionfale a Roma. A perdere la vita è stata la conducente dell'auto, una donna di 47 anni, mentre è in gravissime condizioni il passeggero trasportato dal 118 in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi.