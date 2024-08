Palio di Siena - oggi si corre dopo il rinvio per maltempo: orario - programma

50 alle 18 10 inizierà quindi lo sgombero della pista.

Attualità - Il Palio di Siena 2024 dedicato alla Madonna Assunta, rinviato ieri per maltempo improvviso, si correrà finalmente oggi, sabato 17 agosto. A deciderlo l'amministrazione comunale dopo una riunione con i Deputati della Festa e i Capitani delle dieci Contrade. Non si ripeterà invece il Corteo Storico, interrotto prima della sua conclusione dalla pioggia, ma nel palco delle Comparse saranno presenti due alfieri e un tamburino per ogni Contrada. Alle ore 17.10 inizierà quindi lo sgombero della pista. Dalle 17.40 alle 18.40 via Giovanni Dupré sarà aperta per l’accesso alla Piazza; dalle 17.50 alle 18.30 i cavalli saranno accompagnati nel Cortile del Podestà. Alle ore 18.50 sarà effettuata la "sbandierata della vittoria" davanti a Palazzo Pubblico. Alle 19 l'uscita dei cavalli dall'Entrone del Cortile del Podestà.

Nell'ultimo secolo e mezzo (per la precisione 155 anni) non era mai accaduto ma il 2024 negli annali della storia del Palio di Siena rimarrà con un record storico: un doppio rinvio nello stesso anno delle Carriere in piazza del Campo a causa della pioggia rispetto alle date canoniche del suo svolgimento, il 2 luglio e il 16 agosto. Per ritrovare un doppio slittamento nello stesso anno bisogna tornare indietro fino al 1869. L'ultimo rinvio per maltempo per la corsa del 16 agosto risale al 2022. Lo scorso 2 luglio il Palio intitolato alla Madonna di Provenzano fu rinviato per una improvvisa pioggia: la corsa fu poi effettuata due giorni dopo, il 4 luglio, con il trionfo la Contrada dell'Onda. Allora la pioggia cominciò a cadere poco dopo le 19, quando era già terminato il Corteo Storico e i cavalli delle dieci Contrade si stavano allineando ai canapi davanti alla tribuna del mossiere.

Ieri pomeriggio, quindi, dopo una mezza giornata di tempo variabile e particolarmente afoso, con le previsioni che segnalavano l'arrivo del sole, improvvisamente intorno alle 17.30 è cominciato a piovere su piazza del Campo. Poco prima delle 18 è stata esposta la bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico, che segnala il rinvio del Palio a causa del maltempo. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicoletta Fabio, ha ritenuto impossibile procedere con il Corteo Storico e con l'effettuazione della corsa dei cavalli sulla pista di tufo, sentiti i Deputati della Festa e dopo una riunione con i Capitani delle Contrade.