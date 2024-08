The Elder Scrolls: Castles debutta il 10 settembre

Da Bethesda Game Studios, il premiato team di sviluppo artefice di Fallout Shelter , arriva The Elder Scrolls: Castles, in uscita in tutto il mondo il 10 settembre. Questa nuova avventura, ambientata nell’universo di The Elder Scrolls, permette ai giocatori di controllare il proprio castello e la propria dinastia personali. Sorveglia i sudditi ed emana i tuoi decreti, mentre gli anni passano, le famiglie crescono e nuovi sovrani salgono al trono. La pre-registrazione su dispositivi Apple e Android è disponibile ora ! Visita i link indicati di seguito per pre-registrarti:

Crea la tua dinastia! Tramanda la tua storia alle generazioni future. In The Elder Scrolls: Castles , ogni giorno della vita reale equivale a un intero anno di gioco. Addestra i sudditi, nomina gli eredi e mantieni l’ordine per aiutare il tuo regno a progredire.Riuscirete a rendere felici i vostri sudditi e a garantire una lunga vita al loro sovrano o il crescente malcontento li porterà a tramare qualcosa di sinistro?

Tramanda la tua storia alle generazioni future. , ogni giorno della vita reale equivale a un intero anno di gioco. Addestra i sudditi, nomina gli eredi e mantieni l’ordine per aiutare il tuo regno a progredire.Riuscirete a rendere felici i vostri sudditi e a garantire una lunga vita al loro sovrano o il crescente malcontento li porterà a tramare qualcosa di sinistro? Gestisci il tuo castello! Personalizza il tuo castello sin dalle fondamenta: aggiungi ed espandi sale, scegli decorazioni sfarzose e monumenti ispiratori. Assegna i sudditi alle postazioni di lavoro per assicurarti che il tuo castello abbia le risorse necessarie a prosperare negli anni!

Personalizza il tuo castello sin dalle fondamenta: aggiungi ed espandi sale, scegli decorazioni sfarzose e monumenti ispiratori. Assegna i sudditi alle postazioni di lavoro per assicurarti che il tuo castello abbia le risorse necessarie a prosperare negli anni! Governa il tuo regno! Prendi decisioni fondamentali che segneranno la tua eredità. Rischierai una carenza di cibo pur di aiutare un manipolo di sudditi? Come risolverai un'accesa disputa tra i tuoi vassalli? Le tue scelte determineranno se la tua dinastia sarà prospera o condurrà il castello alla sventura.

Prendi decisioni fondamentali che segneranno la tua eredità. Rischierai una carenza di cibo pur di aiutare un manipolo di sudditi? Come risolverai un'accesa disputa tra i tuoi vassalli? Le tue scelte determineranno se la tua dinastia sarà prospera o condurrà il castello alla sventura. Affronta le missioni! Un regno non può prosperare senza guerrieri forti. Invia i tuoi sudditi in missione per combattere contro i nemici classici di The Elder Scrolls e raccogliere risorse da portare a casa.