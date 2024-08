Pompei - compleanno agli scavi per Madonna

Il tour di Madonna e dei suoi accompagnatori, dunque, potrebbe durare circa quattro ore e riguardare il quartiere dei Teatri, dove visiterà la Casa del Menandro, famosa per i suoi affreschi, che includono scene dell’Iliade e dell’Odissea, e per il suo peristilio di tipo 'rodio'.

Compleanno tra le meraviglie di Pompei per Madonna

Attualità - Compleanno tra le meraviglie di Pompei per Madonna. C'è attesa per l'arrivo della popstar internazionale, che oggi compie 66 anni, e che - smentite le notizie di mega party tra gli scavi - si regalerà invece, questa sera, una visita privata nel Parco archeologico, accompagnata dal nuovo fidanzato 28enne Akeem Morris, le due figlie adottive e una ristretta cerchia di persone, e con il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel a fare da 'cicerone'. Dopo i dettagli emersi nei giorni scorsi dalla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sulle misure di sicurezza che saranno adottate, 'bocche cucite' su altri particolari della visita. Anche se alcuni rumors sull'itinerario e la durata della visita trapelano e vengono dati all'Adnkronos come "possibili".

Il tour di Madonna e dei suoi accompagnatori, dunque, potrebbe durare circa quattro ore e riguardare il quartiere dei Teatri, dove visiterà la Casa del Menandro, famosa per i suoi affreschi, che includono scene dell’Iliade e dell’Odissea, e per il suo peristilio di tipo 'rodio'. L'itinerario potrebbe includere anche la Casa dei Ceii, celebre per l'enorme pittura parietale nel giardino, raffigurante animali selvaggi. Tra le voci che circolano, anche quella non confermata né smentita, di una donazione da parte di Madonna al Parco: 250mila euro da destinare a progetti di restauro.