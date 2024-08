Meloni: Solidarietà a Boldi - insulti e offese gratuite da odiatori di professione

I miei auguri a Giorgia Meloni, di cui sono amico, sono sinceri, ha detto Boldi, sentito dall'Adnkronos, rispondendo ai post di odio che hanno accompagnato il suo commento agli auguri di buon Ferragosto fatti dalla premier via social.

Sono ben oltre quella fase

Politica - "È triste vedere come, nel mondo degli odiatori di professione, persino un semplice commento di auguri di buon Ferragosto possa scatenare insulti di massa e offese gratuite. Esprimo la mia solidarietà a Massimo Boldi, e gli mando un grande abbraccio". Lo ha scritto su Instagram la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ripubblicando la notizia di Massimo Boldi travolto dagli insulti per il suo commento sotto il post della stessa premier. "Ho 79 anni e non ho bisogno di chiedere nessun favore. Sono ben oltre quella fase. I miei auguri a Giorgia Meloni, di cui sono amico, sono sinceri", ha detto Boldi, sentito dall'Adnkronos, rispondendo ai post di odio che hanno accompagnato il suo commento agli auguri di buon Ferragosto fatti dalla premier via social. L'attore comico aveva scritto: "Sei sempre più forte, hai cambiato e stai cambiando il nostro Paese in meglio ed io non posso far altro che ringraziarti".

Da qui commenti del tipo: "Vieni a fare il leccaculo alla Meloni per un posto in Rai?", "Rincoglionito!", "Torna a fare cinepanettoni", "Una volta mi facevi ridere…adesso solo piangere!". "Il mio è un fatto di simpatia e stima per Giorgia Meloni", ribadisce Boldi che non si cura dei commenti e li liquida con diplomazia: "Dobbiamo accettare quello che si dice sui social, sia di bello che di brutto, e ognuno dica la sua. Io ho fatto un augurio sincero, il resto va bene così".