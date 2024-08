Caldo record - stop in arrivo: oggi scendono a 16 le città con bollino rosso

A seguire dovrebbe essere ripristinata una generale stabilità atmosferica, ma con un caldo decisamente più accettabile.

Attualità - Per chi soffre il grande caldo ancora qualche giorno di pazienza, sta per arrivare lo stop all'afa. Oggi venerdì 16 agosto scendono a 16 le città con bollino rosso (allerta 3, la più alta): Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Trieste, Venezia, Verona. Lo evidenzia il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute che elabora i report giornalieri di 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. “Fino a sabato caldo intenso e afa talora elevata interesseranno ancora gran parte d'Italia con picchi over 36-38°C, specie al Centrosud - spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com - Attenzione tuttavia ai temporali di calore, localizzati ma talora violenti, che potranno riaffacciarsi in particolare al Nord e lungo l'Appennino.

Nel frattempo sul Mediterraneo occidentale è attiva una circolazione depressionaria, foriera di forti temporali per ora soprattutto tra Baleari, Sardegna, Corsica e in parte anche Liguria, ma che nei prossimi giorni punterà proprio il nostro Paese”. “Da domenica e con molta probabilità fino alla prima parte della prossima settimana l'estate subirà un primo vero break - spiega Ferrara di 3bmeteo.com - la depressione mediterranea ora sulle Baleari come anticipato evolverà infatti verso l'Italia, portando rovesci e temporali sparsi su gran parte della Penisola da Nord a Sud. L'accumulo elevato di calore e umidità di questi giorni, contestualmente a un mare molto caldo (dal Tirreno all'Adriatico si registrano punte di 30°C della temperatura superficiale marina), potrà favorire fenomeni particolarmente intensi con locali nubifragi, grandinate anche di grosse dimensioni e improvvise violente raffiche di vento.

Il rovescio positivo della medaglia sarà lo smorzamento della canicola, in alcuni casi apprezzabile, con un calo termico generalizzato localmente anche di oltre 6-8°C rispetto ai giorni scorsi. A seguire dovrebbe essere ripristinata una generale stabilità atmosferica, ma con un caldo decisamente più accettabile”.