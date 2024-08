Elezioni Usa - dibattito tra Walz e Vance il primo ottobre su Cbs

Il popolo americano merita il maggior numero possibile di dibattiti, ed è per questo che l'ex presidente Donald Trump ha già sfidato Kamala a tre di essi, ha scritto Vance su X.

Non vedo l'ora di vedervi ad entrambi!

Attualità - Il dibattito tra i due candidati alla vicepresidenza degli Stati Uniti, il governatore democratico Tim Walz del Minnesota e il senatore del Partito Repubblicano JD Vance dell'Ohio, si svolgerà il primo ottobre su Cbs. Lo rende noto lo stesso canale televisivo Usa. Il dibattito sarà moderato dalla conduttrice e direttrice di 'Cbs Evening News' Norah O'Donnell e dalla moderatrice di 'Face the Nation' e corrispondente capo di Cbs News per gli affari esteri Margaret Brennan. Mercoledì, Cbs News ha proposto quattro date per un dibattito tra i due candidati alla vicepresidenza: 17 settembre, 24 settembre, 1 ottobre e 8 ottobre. La campagna Harris-Walz ha subito accettato la data del 1° ottobre. Walz ha scritto su X: "Ci vediamo il 1° ottobre, JD". Un funzionario della campagna ha detto che Walz "non vede l'ora di discutere con JD Vance - se si presenterà".

Oggi, Vance ha scritto sui social media di aver accettato il dibattito sulla Cbs News del 1° ottobre e di voler discutere anche sulla Cnn il 18 settembre. "Il popolo americano merita il maggior numero possibile di dibattiti, ed è per questo che l'ex presidente Donald Trump ha già sfidato Kamala a tre di essi", ha scritto Vance su X. "Non solo accetto il dibattito della Cbs del 1° ottobre, ma anche quello della Cnn del 18 settembre. Non vedo l'ora di vedervi ad entrambi!".