Atp Cincinnati: Sinner agli ottavi - Berrettini battuto da Rune

Spettacolo - Buono l'esordio di Jannik Sinner ai sedicesimi dell'Atp di Cincinnati, l'azzurro va subito agli ottavi. L'altoatesino ha superato in due set, con qualche difficoltà, il diciannovenne idolo di casa Alex Michelsen, n. 57 Atp, con il punteggio di 6-4 7-5 in poco più di un'ora e cinquanta minuti di gioco. Finisce invece all'inizio la corsa di Matteo Berrettini all'Atp sul cemento di Cincinnati. L'azzurro, n.42 al mondo e partito vincendo largamente il primo set contro Holger Rune per 6-2, è stato raggiunto e superato dal danese, n. 16, che ha vinto i successivi due set 6-1 6-4 in poco meno di un'ora e 50 minuti di gioco.