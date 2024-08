Trofeo Berlusconi: Milan e Monza in campo a San Siro - Dove vedere la partita

Questa sera, martedì 13 agosto 2024, si terrà a San Siro la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, un’amichevole tra Milan e Monza in onore dell'ex presidente delle due squadre, Silvio Berlusconi. Il match rappresenta l'ultima occasione per i rossoneri di mettere a punto la formazione prima dell'inizio della nuova stagione di Serie A, mentre per il Monza di Alessandro Nesta sarà un importante test finale prima del debutto in campionato.

Come e dove seguire la partita

L'incontro, con fischio d'inizio alle 21:00, sarà trasmesso in diretta TV su Canale 5 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, accessibile gratuitamente tramite app o sito web. Questa amichevole offre ai tifosi la possibilità di vedere in azione i nuovi acquisti del Milan, come Pavlovic e Morata, mentre Fonseca cerca di definire la formazione titolare in vista dell'inizio della Serie A.

Le probabili formazioni

Per il Milan, Fonseca dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Maignan in porta, supportato in difesa da Calabria, Tomori, Pavlovic e Hernandez. A centrocampo ci saranno Bennacer e Reijnders, mentre l’attacco sarà guidato da Morata, assistito da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Il Monza, dal canto suo, scenderà in campo con un 3-4-2-1, con Sorrentino tra i pali e una difesa a tre composta da Izzo, Marì e Carboni. In attacco, Maldini e Caprari supporteranno Djuric.

La partita è anche un momento di celebrazione per il 125° anniversario della fondazione del Milan, con le maglie dei giocatori che verranno messe all'asta per finanziare un progetto sociale della Fondazione Milan.