Aurora boreale: dove vederla (e in quale periodo)

L'aurora boreale è uno degli spettacoli naturali più affascinanti che si possono osservare sulla Terra. Questo fenomeno, che si manifesta come una vera e propria danza di luci colorate nel cielo notturno, è il risultato dell'azione di particelle cariche provenienti dal Sole che interagiscono con il campo magnetico del nostro pianeta. Ma quali sono i luoghi migliori in cui poter ammirare l'aurora boreale? E quali possono essere considerati i periodi dell'anno più indicati per vederla?

Le zone del mondo migliori per osservare l'aurora boreale

Tra le zone più suggestive in cui è possibile ammirare questo spettacolare fenomeno naturale c'è la Lapponia, una regione che si estende attraverso i tre paesi scandinavi di Norvegia, Svezia e Finlandia. Il periodo migliore per vedere l'aurora boreale in Lapponia va da settembre a marzo, quando le notti sono più lunghe e buie. Programmare il viaggio in questi mesi, durante i quali le agenzie specializzate nei viaggi avventurosi come l'italiana Stograntour pianificano molti viaggi organizzati in Lapponia, consente di vivere un'esperienza indimenticabile, combinando la magia dell'aurora boreale con paesaggi innevati e incontaminati.

La Norvegia in generale è una delle mete più scelte per vedere l'aurora boreale. Alcune città, come Alta e Tromso, che si trovano nell'area del Circolo Polare Artico, mettono a disposizione delle ottime opportunità per osservare le luci in questione. Altre mete da non perdere sono le Isole Lofoten e la città di Svalbard.

In riferimento alla Lapponia svedese, il Parco Nazionale di Abisko e la città di Kiruna sono particolarmente conosciuti per la possibilità di vedere l'aurora boreale. In particolare, Abisko assicura la presenza di un microclima che rende spesso il cielo limpido, un fattore importante per osservare questo fenomeno naturale.

Per quanto riguarda la Finlandia, alcune città del luogo, come Luosto o Rovaniemi, sono molto indicate per osservare il fenomeno. Per esempio, gli alloggi sistemati in igloo di vetro permettono di vivere un'esperienza unica, ammirando le luci nel cielo direttamente dal comfort di un ambiente caldo e accogliente.

Altre regioni del mondo per l'osservazione dell'aurora boreale sono quelle dell'Islanda. Qui si possono compiere delle escursioni a partire dalla capitale, la città di Reykjavik. Ma ci sono anche altre località meno frequentate, come Akureyri o Vik, che consentono di evitare l'inquinamento luminoso caratteristico delle aree urbane.

Il periodo migliore per vedere l'aurora boreale

La stagione dell'aurora boreale può variare a seconda della latitudine, ma in genere i mesi migliori per osservare questo fenomeno sono quelli che vanno da settembre a marzo. Durante questo periodo, le notti sono più buie e lunghe e questo aumenta la possibilità di assistere al fenomeno.

Uno dei migliori periodi è sicuramente quello dell'equinozio d'autunno. Nel corso di questi mesi, le tempeste geomagnetiche sono più frequenti, dando l'opportunità di fare degli avvistamenti spettacolari. Anche l'inverno è molto interessante, dato che le lunghe notti polari offrono molte ore di buio. Bisogna ricordare, però, che le condizioni meteo potrebbero non essere ideali, quindi è importante essere preparati per il freddo estremo.

Come per l'equinozio d'autunno, anche il periodo dell'equinozio di primavera è particolarmente favorevole. Le tempeste geomagnetiche sono relativamente comuni e le notti sono abbastanza lunghe da permettere buone opportunità di osservazione.

I consigli utili per l'osservazione

Per accrescere le possibilità di vedere l'aurora boreale, bisognerebbe scegliere un luogo buio, evitando aree con inquinamento luminoso. Inoltre, è importante monitorare le previsioni, anche facendo riferimento ad applicazioni e siti internet dedicati alla previsione dell'attività aurorale.

Bisogna anche essere pazienti, visto che si tratta di un fenomeno naturale imprevedibile e quindi potrebbe essere necessario aspettare diverso tempo prima di vederlo. Infine, il consiglio è anche quello di vestirsi in maniera adeguata. Le temperature in queste regioni possono essere molto rigide, quindi è importante indossare abbigliamento termico specifico.