Parigi 2024 - ora tocca alle Paralimpiadi: 141 gli azzurri in partenza

Equitazione: Sara Morganti, Francesca Salvadè, Carola Semperboni, Federica Sileoni.

Spettacolo - Lo spegnimento del braciere olimpico ha dato il via al countdown per i Giochi Paralimpici che prenderanno il via il 28 agosto con la Cerimonia inaugurale in Place de la Concorde e negli Champs-Elysées. “Voglio innanzitutto esprimere le mie congratulazioni - ha dichiarato Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico - alle atlete e agli atleti e ai tecnici della Squadra Olimpica, al Presidente del Coni Giovanni Malagò, al Capo Missione Carlo Mornati e a tutti i Presidenti delle Federazioni Sportive per i risultati ottenuti e laddove non sono arrivate le medaglie per l’impegno e le prestazioni di alto livello tecnico. Complimenti che vanno estesi ai Gruppi sportivi, civili, militari e dei Corpi dello Stato, per il silenzioso ma altrettanto prezioso lavoro quotidiano. Ancora una volta lo sport italiano ha dimostrato di essere un’eccellenza a livello internazionale con atlete e atleti, tecnici e figure professionali di primissimo piano".

"Ora - ha continuato - la palla passa a noi. Siamo carichi e desiderosi di fare bene, ancora una volta. Ci presentiamo con un doppio primato: la Squadra più numerosa di sempre impegnata in 17 discipline, mai così tante nella storia del movimento paralimpico italiano. Raccogliamo il testimone convinti di avere un gruppo forte e competitivo che saprà regalare gioie ed emozioni ai tanti appassionati di sport che in questi giorni hanno seguito i Giochi Olimpici di Parigi e che, sono sicuro, sosterranno con la stessa passione gli azzurri impegnati ai Giochi Paralimpici. Sarà un’edizione fantastica, grazie anche alla straordinaria copertura televisiva della Rai. Non vediamo l’ora di arrivare a Parigi e di vivere questa nuova ed emozionante avventura sportiva".

L’assegnazione dell’ultimo pass al judo (Matilde Lauria), deciso solo pochi giorni fa dalla Commissione Bipartitica internazionale, ha completato la Delegazione Italiana che parteciperà ai XVII Giochi Paralimpici estivi di Parigi 2024: saranno 141 gli atleti a inseguire il sogno di una medaglia, 70 atlete e 71 atleti, che competeranno in 17 discipline (atletica, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, taekwondo, tennis in carrozzina, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, triathlon). La Squadra italiana, guidata dal Capo Missione Juri Stara e capitanata dai due portabandiera Ambra Sabatini (atletica) e Luca Mazzone (ciclismo), ha un'età media di 33,5 anni. Gli esordienti saranno 52, circa il 37% della Squadra azzurra. L’atleta più giovane è Giuliana Chiara Filippi (atletica), classe 2005.

L’ultima partecipazione dell’Italia ai Giochi Paralimpici estivi ha segnato il miglior risultato dell’epoca moderna, con 69 medaglie conquistate e il nono posto nel medagliere

L’ultima partecipazione dell’Italia ai Giochi Paralimpici estivi ha segnato il miglior risultato dell’epoca moderna, con 69 medaglie conquistate e il nono posto nel medagliere. Nel primo giorno, il 29 agosto, gli azzurri saranno subito impegnati nel badminton, nel tiro con l'arco, nel tennistavolo, nel ciclismo su pista e nel nuoto, con eventi medaglia in queste due ultime discipline. Atletica: Riccardo Bagaini, Fabio Bottazzini, Martina Caironi, Marco Cicchetti, Monica Contrafatto, Arjola Dedaj, Ndiaga Dieng, Giuliana Chiara Filippi, Alessandro Galbiati (guida), Rigivan Ganeshamoorthy, Assunta Legnante, Alessandro Ossola, Maxcel Amo Manu, Valentina Petrillo, Ambra Sabatini, Oney Tapia. Badminton: Rosa Efomo De Marco. Canoa: Veronica Silvia Biglia, Marius Bogdan Ciustea, Eleonora De Paolis, Amanda Embriaco, Esteban Gabriel Farias, Kwadzo Klokpah, Mirko Nicoli, Christian Volpi.

Canottaggio: Enrico D'Aniello (timoniere), Carolina Foresti, Marco Frank, Greta Elizabeth Muti, Giacomo Perini, Tommaso Schettino. Ciclismo: Katia Aere, Federico Andreoli, Lorenzo Bernard, Fabrizio Cornegliani, Claudia Cretti, Giorgio Farroni, Luca Mazzone, Eleonora Mele, Federico Mestroni, Martino Pini, Davide Plebani (pilota), Francesca Porcellato, Giulia Ruffato, Mirko Testa, Paolo Totò (pilota), Ana Maria Vitelaru. Equitazione: Sara Morganti, Francesca Salvadè, Carola Semperboni, Federica Sileoni. Judo: Dongdong Camanni, Simone Cannizzaro, Carolina Costa, Valerio Romano Teodori, Matilde Lauria.

Nuoto: Alberto Amodeo, Simone Barlaam, Luigi Beggiato, Francesco Bettella, Alessia Berra, Vittoria Bianco, Federico Bicelli, Francesco Bocciardo, Monica Boggioni, Vincenzo Boni, Manuel Bortuzzo, Simone Ciulli, Federico Cristiani, Antonio Fantin, Giulia Ghiretti, Carlotta Gilli, Emmanuele Marigliano, Domiziana Mecenate, Riccardo Menciotti, Efrem Morelli, Federico Morlacchi, Xenia Francesca Palazzo, Angela Procida, Martina Rabbolini, Stefano Raimondi, Alessia Scortechini, Arianna Talamona, Giulia Terzi. Scherma: Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia, Beatrice Vio Grandis. Sitting volley: Giulia Aringhieri, Flavia Barigelli, Raffaela Battaglia, Giulia Bellandi, Silvia Biasi, Francesca Bosio, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Sara Desini, Alessandra Moggio, Roberta Pedrelli, Elisa Spediacci. Sollevamento pesi: Andrea Maria Quarto, Emanuela Romano, Donato Telesca.

Taekwondo: Antonino Bossolo. Tennis in carrozzina: Luca Arca. Tennistavolo: Andrea Borgato, Michela Brunelli, Federico Crosara, Federico Falco, Matteo Parenzan, Carlotta Ragazzini, Giada Rossi. Tiro a segno: Livia Cecagallina, Davide Franceschetti, Gianluca Iacus, Roberto Lazzaro, Andrea Liverani, Pamela Novaglio. Tiro con l'arco: Matteo Bonacina, Daila Dameno, Veronica Floreno, Elisabetta Mijno, Asia Pellizzari, Giulia Pesci, Eleonora Sarti, Paolo Tonon, Stefano Travisani. Triathlon: Giovanni Achenza, Anna Barbaro, Charlotte Bonin (guida), Veronica Yoko Plebani, Giuseppe Romele, Francesca Tarantello, Silvia Visaggi (guida), Gianluca Valori.