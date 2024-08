Parigi 2024 - Malagò: Abbiamo vinto speciale classifica dei quarti posti

(Dall'inviato Emanuele Rizzi) Sono molto orgoglioso che rispetto a qualche edizione fa, siamo un Paese chiarissimamente e fortissimamente multidisciplinare come nessuno al mondo.

Spettacolo - "Abbiamo vinto la speciale classifica dei quarti posti, che sono stati 20, abbiamo vinto la classifica, con 5 assimilabili, incredibile e 27 quinti posti. Questo ti fa capire quanto sia stata qualitativa questa spedizione. Sono molto orgoglioso che rispetto a qualche edizione fa, siamo un Paese chiarissimamente e fortissimamente multidisciplinare come nessuno al mondo. E non eravamo così”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in conferenza stampa facendo un bilancio delle Olimpiadi di Parigi 2024 a Casa Italia. Poi, ha aggiunto: "Stiamo cercando anche un modo per celebrare questi quarti posti: nel Coni chi arriva quarto entra nel club olimpico". (Dall'inviato Emanuele Rizzi)