Covid in Italia - oltre 18mila casi in una settimana: boom in Liguria

Attualità - In Italia nella prima settimana di agosto sono stati segnalati 18.255 nuovi casi di Covid, un +7% circa rispetto ai 17.006 della settimana precedente. E' quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia ministero della Salute-Istituto superiore di sanità. A livello regionale, spicca la Liguria con un boom dell'incidenza (+177%), mentre per numero assoluto di nuovi casi resta prima la Campania (3.155), seguita da Lombardia (2.780) e Lazio (2.332) dove l'incidenza è in lieve calo. Segno meno anche davanti all'incidenza di Marche, Piemonte e Valle d'Aosta. In Italia i casi di Covid si stabilizzano dopo il rialzo registrato nel mese di luglio.

Nella prima settimana di agosto, "l'incidenza di casi diagnosticati e segnalati è pari a 31 per 100mila abitanti, sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (29 casi per 100mila abitanti); l'incidenza più elevata è stata riportata nella regione Liguria (86 casi per 100mila abitanti) e la più bassa nelle Marche (0,5 casi per 100mila abitanti. L'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati aggiornati al 7 agosto e basato sui casi con ricovero ospedaliero è pari a 1,11 (1,04-1,19), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (Rt 1,19)". Sul fronte ospedali, "l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 3,3%, sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (3% al 31 luglio). Stabile l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,6%, rispetto alla settimana precedente (0,6% al 31 luglio)", si sottolinea nel monitoraggio.

Sul fronte varianti, "dati preliminari relativi al mese di luglio (al 4 agosto) evidenziano la co-circolazione di differenti sotto-varianti di JN.1 attenzionate a livello internazionale. Tra queste, in crescita la proporzione di sequenziamenti attribuibili a KP.3.1.1, oggetto di monitoraggio internazionale (Vum)", evidenziano gli esperti.