Venezuela - Maduro ordina la sospensione di X per 10 giorni

Attualità - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha ordinato il blocco della piattaforma di social media X per 10 giorni in seguito alle proteste per le elezioni presidenziali, inficiate da gravi accuse di frode. "Il social network che una volta si chiamava Twitter, ora X, ... ha incitato all'odio, al fascismo, alla guerra civile, alla morte e allo scontro tra i venezuelani, ha violato tutte le leggi del Venezuela", ha detto Maduro in un discorso, spiegando che l'autorità per le telecomunicazioni Conatel bloccherà X per 10 giorni, anche se non ha specificato quando questa misura entrerà in vigore. Lunedì Maduro aveva già invitato i suoi sostenitori a smettere di usare il servizio di messaggistica WhatsApp, dicendo che veniva usato per "l'imperialismo tecnologico". Domenica ha anche chiesto raccomandazioni agli esperti sulla regolamentazione di altre piattaforme, tra cui Instagram e TikTok.

Secondo il leader venezuelano, queste piattaforme sono state utilizzate per fomentare l'odio durante le recenti proteste contro il suo governo. Negli ultimi giorni un gran numero di venezuelani ha manifestato contro quelle che ritengono elezioni presidenziali truccate. Le autorità statali hanno attuato una dura repressione e le organizzazioni per i diritti umani Provea e Human Rights Watch hanno riferito che 24 persone sono morte e centinaia sono state arrestate. L'autorità elettorale venezuelana CNE ha dichiarato Maduro, al potere dal 2013, vincitore delle elezioni del 28 luglio. Tuttavia, non ha ancora pubblicato i risultati dettagliati dei singoli distretti elettorali. L'opposizione accusa il governo di brogli elettorali e rivendica la vittoria del suo candidato, Edmundo González. Gli Stati Uniti e altri Paesi dell'America Latina hanno riconosciuto González come vincitore.

L'Unione Europea ha dichiarato che non riconoscerà il risultato delle elezioni presidenziali in Venezuela senza la completa divulgazione dei dati ufficiali del voto.