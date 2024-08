Abbonamento Gratuito per Studenti UnicoCampania: Aperte le Domande per l'Anno Scolastico 2024/2025

A partire da oggi, 9 agosto 2024, gli studenti residenti in Campania di età compresa tra 11 e 26 anni possono richiedere l'abbonamento gratuito UnicoCampania per i mezzi pubblici. Questo abbonamento, valido fino al 31 luglio 2025, copre le tratte tra il comune di residenza e la sede dell'istituto scolastico o universitario, nei giorni feriali.

Per poter accedere a questo beneficio, è necessario rispettare alcuni requisiti: essere residenti in Campania, avere un’età compresa tra gli 11 e i 26 anni, essere iscritti a scuole o università per l’anno scolastico 2024/2025, e possedere un ISEE non superiore a 35.000 euro.

Le domande devono essere inoltrate online sulla piattaforma dedicata del Consorzio UnicoCampania entro il 20 dicembre 2024. È richiesto il pagamento di una quota di 50 euro per la prima emissione dell'abbonamento, che include una cauzione di 40 euro, mentre per i rinnovi è previsto un costo di 10 euro.

L'iniziativa, attiva dal 2016 e fortemente voluta dalla Regione Campania, ha visto un crescente numero di adesioni, superando i 137.000 abbonamenti richiesti nell'anno precedente. Oltre al trasporto pubblico, la Regione ha anche potenziato il servizio scuolabus in più di 100 comuni per migliorare la sicurezza e la mobilità degli studenti.

Per maggiori informazioni e per accedere alla piattaforma, gli interessati possono visitare il sito ufficiale del Consorzio UnicoCampania.