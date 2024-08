Alessia Pifferi Condannata per la Morte della Figlia

Alessia Pifferi è stata condannata all'ergastolo per aver lasciato la figlia Diana, di soli 18 mesi, sola in casa per cinque giorni e mezzo, provocandone la morte per disidratazione e stenti. La Corte d'Assise di Milano ha motivato la sentenza definendo il gesto della donna come spinto da un "futile ed egoistico movente": passare un lungo weekend con il compagno, trascurando il suo dovere di madre. La piccola è stata trovata senza vita il 20 luglio 2022, in un lettino da campeggio, con accanto solo un biberon vuoto e una bottiglietta d'acqua. L'atteggiamento di Pifferi durante il processo è stato descritto come privo di responsabilità e caratterizzato da accuse false verso il compagno, rivelando una mancanza di consapevolezza critica. I giudici hanno sottolineato la gravità del reato, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche umano e sociale.