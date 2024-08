The Spell Brigade crea scompiglio a Tiny Teams

Bolt Blaster Games è molto entusiasta di annunciare la sua partecipazione a Tiny Teams che inizierà l'8 agosto 2024. Tiny Teams è un festival che mira a celebrare titoli più piccoli creati da sviluppatori singoli e micro studi indipendenti. Bolt Blaster Games condividerà il suo nuovo e divertente titolo, The Spell Brigade. The Spell Brigade è un gioco cooperativo roguelite di tipo bullet-heaven che riunisce gli amici per sconfiggere orde di nemici completando gli obiettivi della mappa.

I partecipanti a Tiny Teams potranno giocare a una build iniziale della versione Early Access di The Spell Brigade. Il team di sviluppo potrà anche rispondere a qualsiasi domanda sul gioco durante l'evento.

Puoi anche provare The Spell Brigade su Steam scaricando la demo dalla pagina Steam qui.

"Abbiamo appena terminato la nostra prima closed beta e abbiamo ricevuto un sacco di feedback positivi dalla nostra crescente community. Siamo molto grati ed emozionati di far parte di Tiny Teams quest'anno!"

Hans, Game Director.

Caratteristiche chiave: