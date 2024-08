Photoediting con Wacom per foto estive indimenticabili

La Giornata Mondiale della Fotografia, che si celebra ogni 19 agosto, segna il momento perfetto per sottolineare l'importanza delle fotografie, delle storie che raccontano e dei preziosi ricordi che catturano. Con l’occasione Wacom, leader nel settore dei display e delle tavolette con penna, ha preparato alcuni consigli pratici per il ritocco e l'editing delle foto digitali estive, per farle brillare e risaltare ancora di più. Che siano stati immortalati splendidi paesaggi da spiaggia, scalate in montagna, viaggi in nuovi Paesi o momenti indimenticabili con la famiglia e gli amici, questa guida aiuterà a rendere le immagini ancora più belle, in modo da poterle stampare o condividere sui social media.

1. I primi passi

Divertirsi con l’editing fotografico è facile e divertente e presenta diverse opzioni a seconda del device in uso. Se si desidera spingersi oltre le app predefinite e render eil proprio lavoro più creativo è consigliato servirsi una tavoletta grafica o un display interattivo come Wacom One , ora disponibile a un prezzo ridotto di 349,99 euro.

Con questo dispositivo e un software di fotoritocco, si aprirà un nuovo mondo di possibilità. Inoltre, sono disponibili versioni di prova di applicazioni software professionali come Affinity Photo , Photoshop e Photoshop Express, Corel e Capture One.

2. Valorizzare i colori vivaci

Migliorare i colori della foto può aumentarne significativamente la visibilità e farla risaltare: per applicare regolazioni selettive del colore si può utilizzare una penna digitale. Ad esempio, si possono evidenziare i blu del cielo di una spiaggia o enfatizzare i verdi del fogliame della campagna.

3. Cura dell'esposizione e dei contrasti

Le funzioni dodge e burn sono opzioni che consentono di schiarire o scurire aree specifiche. Queste opzioni possono trasformare la foto da semplice a straordinaria, con attenzione ai dettagli. È inoltre possibile perfezionare l'esposizione complessiva regolando i livelli e le curve.

4. Aggiungere effetti estivi di tendenza

Sperimentare con nuovi effetti che catturano perfettamente l'essenza della stagione, aiuterà a rendere le foto ancora più belle. Anche il look vintage leggermente sbiadito è ottimo per evocare le nostalgiche sensazioni estive. La sfocatura a lente o la sfocatura gaussiana si possono utilizzare per creare profondità o un effetto da sogno. I dispositivi Wacom consentono transizioni e regolazioni fluide.

"Una tavoletta o un display interattivo Wacom offrono un maggiore controllo su ciò che si sta facendo. Sono precisi e intuitivi da usare. La sensibilità alla pressione della penna è molto utile per modulare alcuni effetti e migliorerà la velocità e l'efficienza dopo un po' di pratica”, afferma Jeroen Van't Hoofd, Product PR Manager EMEA di Wacom Europe.

5. Giocare con la composizione

Utilizzare le opzioni di ritaglio per regolare le dimensioni e rimuovere alcuni elementi “di disturbo” della foto, come uno sfondo eccessivo, un soffitto troppo alto o se qualcuno ha attraversato e quasi rovinato il proprio scatto.

6. L’esercizio

La chiave è esercitarsi più e più volte per padroneggiare/migliorare il fotoritocco digitale: più strumenti si utilizzano meglio è, perché provandone diversi si può capire capire quale sia il più adatto alle proprie esigenze. E in caso di errore il miglior alleato in questo processo resta "Control + z" per fare un passo indietro e riprovare.

Anche le scorciatoie sono utili come punti di accesso rapido agli strumenti utilizzati più di frequente, come il pennello, la gomma e l'annullamento.

7. Condividere i contenuti

Una volta modificate le foto, si possono poi condividere con i propri amici, familiari e follower.

Wacom invita quindi tutti i suoi utenti a esplorare la propria creatività e a portare le proprie foto estive a un livello superiore.