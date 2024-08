Bandai Namco Europe annuncia oggi il lancio diThat Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles, il primo gioco per PC e console della celebre serie di Tensura. Questo nuovo GDR d'azione è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/HdPqAcRc2Ok

Basato sulla light novel e l'adattamento dell'animeThat Time I Got Reincarnated as a Slime, That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chroniclesoffre ai giocatori la possibilità di rivivere i momenti più iconici della storia originale nonché una trama completamente inedita, con nuovi personaggi creati sotto la supervisione dell'autore originale Fuse.

I giocatori fonderanno la Jura Tempest Federation, dando il benvenuto a nuovi alleati nella propria capitale, ognuna con le sue missioni secondarie. Durante l'esplorazione del mondo, l'azione passa a una grafica a scorrimento laterale in 2D, consentendo combo dinamiche nelle battaglie contro potenti nemici. I giocatori potranno usare le mosse speciali di ogni personaggio proprio come nella serie animata e ciascun incontro garantirà nuovi elementi che contribuiranno a migliorare gli edifici e rinforzare i legami con gli amici che vivono intorno alla città.

La Digital Deluxe Edition include il season pass, acquistabile anche a parte, che andrà ad arricchire l'esperienza originale con 3 DLC:

DLC 1: "A Strange Fate" – Aggiunge Hinata (29 agosto)

DLC 2: "The Fairy Queen's Labyrinth" – Aggiunge Veldora (12 settembre)

DLC 3: “Martial Arts Tournament” – Aggiunge Milim (19 settembre)

Ogni DLC aggiunge un nuovo personaggio, scenario o modalità, oltre a edifici per la città, nonché missioni secondarie per estendere l'avventura dei giocatori.

That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles

