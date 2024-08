Gb - polizia di Londra: Badate ai vostri figli stasera

La polizia metropolitana di Londra ha raccomandato ai genitori di badare a dove saranno i loro figli stasera, mentre la Gran Bretagna si prepara a quella che si teme possa essere la peggiore sfida all’ordine pubblico che il Paese abbia dovuto affrontare in oltre un decennio.

Attualità - La polizia metropolitana di Londra ha raccomandato ai genitori di badare a dove saranno i loro figli stasera, mentre la Gran Bretagna si prepara a quella che si teme possa essere la peggiore sfida all’ordine pubblico che il Paese abbia dovuto affrontare in oltre un decennio. Lo riporta il Guardian. L'avvertimento ai genitori arriva dopo che altre violenze hanno visto coinvolti i giovani. Diverse persone di età inferiore ai 18 anni sono già state accusate, in altre zone dell'Inghilterra, per aver preso parte ai recenti disordini violenti, guidati dall'estrema destra. Il vice commissario aggiunto Andy Valentine ha avvertito: “Abbiamo più di 1.300 funzionari dell’ordine pubblico pronti a schierarsi in tutta Londra oggi oltre alle migliaia che già lavorano nelle nostre comunità. Non tollereremo alcun disordine ed effettueremo arresti".