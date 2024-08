Call of Duty: Black Ops 6 Zombi - Requiem per un'anima perduta

Dopo essere stati imprigionati per oltre cinque anni in un remoto sito segreto nel mar delle Filippine, gli ex membri di Requiem mettono in scena un'audace evasione. Ad aiutarli, una misteriosa contrabbandiera filippina e un avversario del passato. Sfortunatamente, il loro tentativo di lasciare l'isola di Terminus coincide con un'altra caotica epidemia dimensionale.

RIEPILOGO DELLA STORIA: REQUIEM PER UN'ANIMA PERDUTA:

Dopo due anni di battaglie contro epidemie di Zombi, il team di Requiem, chiude l’ultimo portale dimensionale condannando gli abitanti all’etere oscuro.

Si passa a 10 anni dopo, dove Black Ops 6 porta avanti la storia, mostrando il destino dei personaggi ed approfondendo le motivazioni e gli obbiettivi di Richtofen. Gli ex membri del team, in questi anni, sono stati imprigionati a Terminus, una guarnigione nel mar delle Filippine. Dopo 5 anni di prigionia, i personaggi hanno subito cambiamenti mentali e fisici.

Il Team Terminus:

Grigori Weaver: conosce bene la natura della guerra e dei conflitti. Nonostante il senso di colpa per il “fallimento” come comandante, è determinato a smascherare le falsità ed i piani del suo ex direttore.

Elizabeth Grey: non è più la scienziata mite ed ingenua, la prigionia ha fatto emergere in lei un lato duro, ed ora è in grado di affrontare qualsiasi minaccia a testa alta.

Carver: la sua fede nell’esercito e in un’illustre carriera è andata in frantumi. È triste ma non prova rancore. È dedito ai suoi amici e colleghi e pronto a rimediare a questa ingiustizia.

Strauss: non se l’è cavata bene sotto la pressione della carcerazione e gli interrogatori. La sua età e personalità lo rendono dipendente dai suoi colleghi.

Maya Aguinaldo: contrabbandiera filippina che arriva sull’isola per una missione personale legata alla scomparsa del fratello. Ma non è sola. È accompagnata da una vecchia conoscenza tutt’altro che benvenuta.