Importanti novità sulle CPU del futuro da Intel Foundry

Intel ha annunciato che i suoi prodotti basati su Intel 18A - le piattaformePanther Lake (per le CPU dei futuri AI PC) e Clearwater Forest (per server) - sono entrati in una nuova fase di sviluppo e hanno già supportato accensione e avvio di sistemi operativi. Questi traguardi sono stati raggiunti meno di due trimestri dopo il tape-out, rispettando la tabella di marcia che vede l'inizio della produzione nel 2025. L'azienda ha anche annunciato che il primo cliente esterno dovrebbe effettuare il tape-out su Intel 18A nella prima metà del prossimo anno.

"Siamo pionieri delle tecnologie di fonderia multisistema per l'era dell'intelligenza artificiale e forniamo un set completo di innovazioni essenziali per la prossima generazione di prodotti per Intel e i nostri clienti lato fonderia. I nostri progressi ci incoraggiano e stiamo lavorando a stretto contatto con i clienti per portare Intel 18A sul mercato nel 2025", ha commentatoKevin O'Buckley, senior vice president and general manager of Foundry Services di Intel.

Intel Foundry è la prima realtà a implementare con successo le tecnologie RibbonFET e PowerVia per i clienti della fonderia.

