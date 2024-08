il Publisher Bohemia Interactive e lo sviluppatore Heavy Ordnance Works sono orgogliosi di annunciare l’uscita del major update 1.1 per Arma 3 Creator DLC: Spearhead 1944!

Questo aggiornamento porta i giocatori a Mortain durante l'Operazione Lüttich(7-13 agosto 1944), importante contrattacco tedesco durante la battaglia di Normandia. Questo ambiente di 64 km² presenta nuovi oggetti unici e punti di riferimento iconici come la chiesa di Mortain, la miniera di Cambremont e L'Abbaye Blanche. I giocatori potranno prendere parte a due nuovi scenari cooperativi progettati per un massimo di 6 giocatori. Questo aggiornamento include, inoltre, nuove armi e veicoli (varianti comprese), varianti di abbigliamento ed equipaggiamento, nuove fazioni giocabili, immersivi protocolli radio tedeschi e francesi e molto altro ancora.

Arma 3 Creator DLC: Spearhead 1944 è disponibile ora su Steam al prezzo di € 17.99. Il DLC è attualmente scontato del 20% (prezzo scontato: € 14,39 EUR), l’offerta durerà fino all’8 agosto.

Caratteristiche principali di Spearhead 1944 Update 1.1: 64 km² di terreno montuoso

6+ nuove fazioni e aggiornamenti alle esistenti

12 armi ed esplosivi

10 nuovi veicoli con varianti multiple

Nuove varianti abbigliamento ed equipaggiamento

Dozzine di nuovi prop

2 nuovi scenari multiplayer co-op

2 nuovi scenari singleplayer

Aggiornamenti alla compagna co-op Operation Cobra

Protocolli radio tedeschi e francesi

Paracaduti personalizzati per le forze americane e tedesche

Modulo paradrop simulato

Mucche e ratti

Ponti distribbili

Numerose migliorie ai contenuti esistenti

E molto altro ancora Per tutti i dettagli sul DLC, visitate la pagina Steam Arma 3 Creator DLC: Spearhead 1944 – o il sito ufficiale del progetto spearhead-1944.com. Gli sviluppatori Developer Heavy Ordnance Works condivideranno maggiori dettagli sullo sviluppo del progetto sui profili social ufficiali X e YouTube. Per non perdere le ultime notizie su Arma 3, seguite il gioco su Facebook, X, YouTube, Instagram, TikTok, e Steam.

Cos’è Creator DLC di Arma 3?

Creator DLC è un'etichetta per i progetti originali di Arma 3 realizzati da sviluppatori terzi e pubblicati da Bohemia Interactive. Questo programma consente agli sviluppatori esterni di ottenere una ricompensa finanziaria per il loro lavoro, mentre i giocatori possono godere di nuovi contenuti di qualità. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web di Arma 3.

Perchè Creator DLC è opzionale?

Abbiamo deciso di rendere facoltativa l'installazione dei dati del Creator DLC. Questo principalmente per evitare che le normali installazioni di Arma 3 richiedano molto spazio aggiuntivo sul disco rigido, anche per coloro che non hanno acquistato il Creator DLC. Il secondo motivo è che il tema o l'ambientazione di un Creator DLC potrebbe essere molto diverso da quello del normale Arma 3 e non tutti vorrebbero che fosse visibile nel loro gioco.

Come si lancia Spearhead 1944?

È necessario visitare la sezione DLC nel Launcher di Arma 3, assicurarsi di essere in possesso di Spearhead 1944 e che sia stato correttamente scaricato, quindi avviare il gioco facendo clic sul pulsante PLAY.

Posso ancora giocare in multiplayer con persone che non possiedono il DLC?

Per consentire ai non possessori di giocare sui server multiplayer che utilizzano i contenuti di Spearhead 1944, Heavy Ordnance Works ha pubblicato i "dati di compatibilità per i non possessori" tramite Steam Workshop. Saranno applicate restrizioni sull'uso in gioco delle risorse CDLC da parte dei non possessori.