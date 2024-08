Parigi 2024 - Larissa Iapichino in finale nel salto in lungo

L'azzurro ha chiuso al settimo posto i preliminari con il punteggio di 405.

Spettacolo - Larissa Iapichino vola in finale nel salto in lungo ai Giochi di Parigi 2024. La 22enne toscana ha saltato 6,87 al secondo tentativo, 12 centimetri in più della misura di qualificazione. La finale si disputerà giovedì 8 agosto alle ore 20. Anche Lorenzo Marsaglia centra la finale, nel trampolino 3 metri. L'azzurro ha chiuso al settimo posto i preliminari con il punteggio di 405.05. Fuori dai 18 semifinalisti l'altro azzurro Giovanni Tocci (346.85). Davanti a tutti per ora i due cinesi Zongyuan Wang (530.65) e Siyi Xie (509.60). Carlo Tacchini e Gabriele Casadei avanzano invece in semifinale nel C2 500. I due azzurri concludono al secondo posto la loro batteria con il tempo di 1'39"17 alle spalle dei russi Zakhar Petrov e Alexey Korovashkov (1'38"65) in gara come atleti indipendenti.