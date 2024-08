Milan-Barcellona: Dove Vederla Oggi in TV e Streaming

Questa notte, tra il 6 e il 7 agosto, il Milan affronterà il Barcellona nell'ultima partita della tournée americana. L'incontro, parte del Soccer Champions Tour 2024, si terrà al M&T Bank Stadium di Baltimora e inizierà alle 01:30 ora italiana. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN (per abbonati) e in chiaro su Sportitalia.

Il nuovo allenatore del Milan, Paulo Fonseca, sfrutterà questa amichevole per valutare la preparazione della squadra in vista dell'imminente debutto in Serie A contro il Torino, previsto per il 17 agosto a San Siro. In campo ci sarà anche Rafa Leao, recentemente rientrato dalle vacanze dopo gli Europei in Germania.

Partite di Oggi: Coventry-Roma e Juve-Juve Next Gen

Oggi, 6 agosto 2024, il programma calcistico prevede diverse amichevoli di rilievo. Alle 18:00, la Roma sfiderà il Coventry, trasmessa su DAZN. La squadra di De Rossi, dopo il test odierno, affronterà l'Everton il 10 agosto e debutterà in Serie A il 18 agosto contro il Cagliari.

Alle 18:30, all'Allianz Stadium di Torino, la Juventus giocherà un'amichevole interna contro la Juventus Next Gen. Questo match, trasmesso su DAZN e Sky, rappresenta un'importante occasione per i bianconeri di Thiago Motta per affinare la preparazione in vista della nuova stagione.