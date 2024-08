Cristiano Huscher: il noto oncologo muore in un incidente a Isernia

Cristiano Huscher, noto chirurgo oncologo, è deceduto in un tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 85 Venafrana, nei pressi di Pozzilli (Isernia), nel pomeriggio del 5 agosto 2024. Il medico, a bordo della sua Mini Cooper, ha perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada e si è incastrato in una cunetta senza coinvolgere altri mezzi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il dottor Huscher dall'auto, mentre il personale del 118 lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Veneziale di Isernia, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle gravi ferite riportate.

Huscher, originario della provincia di Bergamo, aveva 74 anni e vantava una carriera medica di rilievo. Pioniere della chirurgia mininvasiva e laparoscopica, è stato il primo in Italia a utilizzare il bisturi a ultrasuoni e sistemi robotici. Ha lavorato in vari ospedali italiani, tra cui il Sant’Orsola Fatebenefratelli di Brescia, l'ospedale di Esine e il San Pio di Benevento, ricoprendo ruoli di primario in chirurgia generale e oncologica.

Amato dai pazienti e rispettato dai colleghi, Huscher lascia un'impronta significativa nel campo medico. La sua passione per la chirurgia e la dedizione verso i pazienti hanno segnato una carriera ricca di successi e innovazioni, contribuendo a salvare numerose vite e migliorare le tecniche chirurgiche in Italia.