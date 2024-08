Parigi 2024 - Battocletti bronzo nei 5000 con record italiano

I due azzurri chiudono rispettivamente al secondo e terzo posto la prima e la terza batteria in 2026 e 2029.

Spettacolo - Nadia Battocletti medaglia di bronzo nei 5000 metri femminili alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurra 24enne oggi 5 agosto chiude in pista al quarto posto in 14'31"64, nuovo record italiano, nella gara che la keniana Beatrice Chebet vince in 14'28"56 davanti alla connazionale Faith Kipyegon (14'29"60). Bronzo provvisorio per l'olandese Sifan Hassan (14'30"61). A gara finita, scatta la squalifica per Kipyegon, a causa dei colpi proibiti rifilati all'etiope Gudaf Tsegay: l'azzurra conquista il bronzo. "In questi casi bisogna aspettare i ricorsi e le decisioni, per ora mi tengo il quarto posto con il record italiano, diciamo così", dice Battocletti ai microfoni della Rai. L'azzurra non si sbilancia e non sente ancora la medaglia al collo. "Sono comunque molto felice per come ho interpretato la gara e per come mi sono buttata nella lotta. Davanti hanno cambiato ritmo, ma io ero lì con loro.

In questo momento, non hanno niente più di me, come mi ha detto la mia mental coach e come mi hanno detto i miei genitori", prosegue. Eseosa Desalu e Filippo Tortu avanzano in semifinale nei 200 metri. I due azzurri chiudono rispettivamente al secondo e terzo posto la prima e la terza batteria in 20"26 e 20"29. Va al ripescaggio invece Diego Pettorossi che finisce al quarto posto nella quarta batteria in 20"63. Yassin Bouhi (8'40''34) e Osama Zoghlami (8'20''52) chiudono undicesimo e ottavo rispettivamente nella prima e nella seconda batteria dei 3000 siepi e non avanzano alla finale.