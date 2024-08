Parigi 2024 - italiani in gara oggi: orari e programma 5 agosto

38 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, trave (Alice D’Amato, Manila Esposito) 12.

Spettacolo - Decima giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo le medaglie di ieri, dall'oro della coppia del tennis Errani-Paolini agli argenti del fioretto a squadre uomini e di Paltrinieri nei 1500 stile libero, l'Italia va a caccia di altre medaglie. Occhi puntati su ginnastica e kayak e già in mattinata sulla finale del tiro a segno, pistola automatica da 25 metri con l'italiano Spinella in finale. In serata nell'atletica debutta Tortu nei 200 metri, mentre Battocletti è in finale nei 5000 e Osakue nel disco. Ecco tutti gli italiani impegnati oggi: Ore 8 TRIATHLON – Staffetta mista (Alice Betto, Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti, Verena Steinhauser) 9 TIRO A VOLO – Skeet a coppie miste, qualificazioni (Italia 1 con Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Italia 2 con Martina Bartolomei e Tammaro Cassandro) 9.3

0 TIRO A SEGNO – Pistola automatica da 25 metri maschile (Spinella), finale 10 TUFFI – Piattaforma da 10 metri individuale femminile, eliminatorie (Maia Biginelli, Sarah Jodoin di Maria) 10.05 ATLETICA – 400 ostacoli maschili, batterie (Alessandro Sibilio) 10.40 ATLETICA – Salto con l’asta femminile, qualificazioni (Roberta Bruni, Elisa Molinarolo) 10.50 ATLETICA – 400 hs femminili, batterie (Ayomide Folorunso, Rebecca Sartori) 11.20 ATLETICA – 400 maschili, ripescaggi (Davide Re) 11.55 ATLETICA – 400 femminili, batterie (Alice Mangione) 12.03 VELA – Kite femminile, regate (Maggie Eillen Pescetto) 12.05 VELA – Multihull misto, regate (Ruggero Tita / Caterina Marianna Banti) 12.13 VELA – Kite maschile, regate (Riccardo Pianosi) 12.15 VELA – Dinghy femminile, regate (Chiara Benini Floriani) 12.38 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, trave (Alice D’Amato, Manila Esposito) 12.5

Stefanie Horn) 1648 CANOA SLALOM – Kayak cross uomini, finale (ev

0 ATLETICA – 200m donne, ripescaggi (Anna Bongiorni, Dalia Kaddari) 13 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed femminile, qualificazioni (Beatrice Colli) 13 VOLLEY – Quarti di finale maschili, Italia-Giappone 14 EQUITAZIONE – Salto ostacoli individuale, qualificazioni (Emanuele Camilli su Odense Odeveld) 14.23 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, corpo libero femminile (Alice D’Amato, Manila Esposito) 14.40 VELA – Dinghy maschile, regate (Lorenzo Brando Chiavarini) 15 TUFFI – Piattaforma da 10 metri individuale femminile, semifinale (ev Maia Biginelli, Sarah Jodoin di Maria) 15 TIRO A VOLO Skeet a squadre miste, finale per il bronzo Skeet a squadre miste, finale per l’oro (ev. Italia 1 e 2) 15.10 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Grecia-Italia 15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross donne, quarti di finale (Stefanie Horn) 15.52 CANOA SLALOM – Kayak cross uomini, quarti di finale (Giovanni De Gennaro) 16.15 CANOA SLALOM – Kayak cross donne, semifinali (ev. Stefanie Horn) 16.2

8 CANOA SLALOM – Kayak cross uomini, semifinali (ev. Giovanni De Gennaro) 16.43 CANOA SLALOM – Kayak cross donne, finale (ev. Stefanie Horn) 16.48 CANOA SLALOM – Kayak cross uomini, finale (ev. Giovanni De Gennaro) 17 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschili (Samuele Cottafava / Paolo Nicolai) 17.05 VELA – Dinghy misto, regate (Elena Berta / Bruno Festo) 17.27 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre maschile, qualificazioni (Italia con Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan) 19.04 ATLETICA – 3000 siepi maschili, batterie (Yassin Bouih, Osama Zoghlami) 19.30 NUOTO ARTISTICO – Squadre, routine tecnica (Italia con Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino) 19.55 ATLETICA – 200 maschili, batterie (Fausto Desalu, Diego Pettorossi, Filippo Tortu) 20.30 ATLETICA – Lancio del disco femminile, finale (Daisy Osakue) 20.45 ATLETICA – 200m donne, semifinale (ev.

Anna Bongiorni, Dalia Kaddari) 21.15 ATLETICA – 5000 femminili, finale (Nadia Battocletti)