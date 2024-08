Parigi 2024 - Jacobs quinto nella finale dei 100 metri

Se perdi un passo, è finita: è una semifinale olimpica, dice Ali a RaiSport.

Spettacolo - Marcell Jacobs quinto nella finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oro allo statunitense Noah Lyles con il tempo di 9''79. Argento per il giamaicano Kishane Thompson con lo stesso tempo. Bronzo per lo statunitense Fred Kerley in 9''81, quarto il sudafricano Akani Simbine (9''82), seguito da Jacobs (9''85), autore della miglior prestazione stagionale grazie in particolare ad un'eccellente partenza. Jacobs, campione olimpico in carica, nella seconda semifinale si è piazzato terzo con il tempo di 9''92, miglior prestazione stagionale, alle spalle di Simbine (9''87) e Letsile Tebogo (9''91). Il tempo ha consentito e all'azzurro di passare alla finale come ripescato. Nella prima semifinale, Chituru Ali ha chiuso al settimo posto in 10''14 ed è stato eliminato. Prima posizione per il giamaicano Oblique Seville, che ha vinto in 9''81, record personale, davanti a Lyles (9''83). "C'è stata una buona partenza, poi ho perso un passo e ho perso l'assetto nel lanciato.

Se perdi un passo, è finita: è una semifinale olimpica", dice Ali a RaiSport. Nella terza semifinale, show del giamaicano Thompson (9''80), seguito dallo statunitense Kerley (9''84) e dal sudafricano Benjamin Richardson (9''95).