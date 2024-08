Libano - Tajani: Gli italiani lascino il Paese il prima possibile

Lo scrive in un post su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, condividendo il numero dell'Unità di crisi della Farnesina +390636225.



Attualità - "Visto l'aggravarsi della situazione, invitiamo gli italiani che soggiornano temporaneamente in Libano a non recarsi assolutamente nel Sud del Paese e a rientrare in Italia con voli commerciali il più presto possibile". Lo scrive in un post su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, condividendo il numero dell'Unità di crisi della Farnesina +390636225. Un invito che, ovviamente, si allarga anche ai turisti italiani a cui si chiede di non recarsi nel Paese.