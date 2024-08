Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.

Attualità - Un ragazzo di 21 anni è morto carbonizzato la scorsa notte dopo essere finito fuori strada con l'auto a Chions, in provincia di Pordenone. Secondo quanto ricostruito finora il giovane si trovava da solo in auto in via Cesena quando è avvenuto l'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.