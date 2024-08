Somalia - attentato su spiaggia di Mogadiscio: almeno 32 morti

Almeno 32 persone sono state uccise ed altre 63 ferite in un attacco del gruppo jihadista Al Shabaab contro la popolarissima spiaggia Lido a Mogadiscio, in Somali, uno dei luoghi più frequentati da turisti e diplomatici nella capitale somala, e teatro di alcuni degli attacchi più letali del gruppo negli ultimi anni.

La polizia ha anche confermato che è stata disinnescata un'autobomba parcheggiata vicino al luogo dell'attacco

Attualità - Almeno 32 persone sono state uccise ed altre 63 ferite in un attacco del gruppo jihadista Al Shabaab contro la popolarissima spiaggia Lido a Mogadiscio, in Somali, uno dei luoghi più frequentati da turisti e diplomatici nella capitale somala, e teatro di alcuni degli attacchi più letali del gruppo negli ultimi anni. L'attentato è iniziato intorno alle 19.30 di ieri, quando uno degli assalitori si è fatto esplodere davanti al Beach View Hotel, in mezzo a una folla di persone. Altri cinque membri del commando hanno quindi aperto il fuoco contro gli ospiti dell'hotel. Pochi minuti dopo, i terroristi e le forze di sicurezza somale hanno iniziato uno scontro a fuoco nell'hotel che si è protratto per ore e si è concluso con la morte di tutti gli assalitori, come confermato da fonti della sicurezza all'agenzia di stampa ufficiale somala Sonna. La polizia ha anche confermato che è stata disinnescata un'autobomba parcheggiata vicino al luogo dell'attacco.

Al Shabaab ha rivendicato la responsabilità dell'attacco in una dichiarazione rilasciata dai media vicini al gruppo.