Ing Italia - nel primo semestre 2024 63 -000 nuovi clienti

Attualità - Primo semestre del 2024 positivo per ING Italia, che continua il percorso di crescita e rafforza le ambizioni di sviluppo nel Paese. Nel primo semestre 2024 la banca digitale in ambito Retail Banking (clientela privata) acquisisce nuovi clienti, raggiungendo quota 1.255.000, incrementa raccolta, impieghi e masse gestite e amministrate. Confermato l’obiettivo di essere tra le banche leader nel digitale con un crescente utilizzo del mobile banking da parte dei clienti e un incremento delle transazioni digitali. Continua infine il potenziamento delle reti commerciali e dei punti vendita anche fisici. Nel Wholesale Banking (servizi alle grandi imprese), ING continua a sostenere l’economia del Paese con nuove erogazioni per € 616 milioni, dando il suo contributo all’interno del network globale di ING con 18 operazioni di finanza sostenibile.

Ha annunciato inoltre di puntare a una crescita significativa dei ricavi nei prossimi 5 anni, facendo leva sugli elementi differenzianti di ING - expertise di settore, network internazionale, sostenibilità – adottando un approccio olistico alla clientela, entrando in nuovi settori tra cui Food & Agri, TMT (Tecnologia, Media e Telecomunicazioni) e Manufacturing e consolidando la presenza in settori come l’energia, l’immobiliare, il settore finanziario. Aprirà inoltre nuove posizioni per rafforzare lo staff. Rilevante la crescita di clienti “primari”, delle masse e dei finanziamenti alle imprese ING in Italia continua ad acquisire nuovi clienti: 63.000 nel primo semestre del 2024, che portano il totale a 1.255.000 (30/06/24). Un incremento particolarmente marcato se si guarda ai “clienti primari”, coloro che usano ING come banca di riferimento, aumentata dell’8,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.