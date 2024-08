Il gameplay sarà presentato il 20 agosto

Da quando è stato annunciato Sid Meier's Civilization VII, lo scorso giugno, l'intero team di Firaxis Games è stato orgoglioso dell’entusiasmo condiviso dalla community di Civ.

Abbiamo promesso una prima occhiata al gameplay ad agosto, e ora vogliamo fornirvi ulteriori dettagli sulle attività di questo mese.

Civilization è un gioco tanto vasto quanto profondo, che copre l'intero arco della storia dell'umanità e permette di costruire il proprio impero pezzo per pezzo nel tentativo di superare la prova del tempo. Sappiamo che molti di voi amano entrare nei dettagli, come del resto noi. Ecco perché ci stiamo impegnando al massimo per svelare i primi dettagli del gameplay entro fine mese.

Per prima cosa, segnate sui vostri calendari la data del 20 agosto 2024: annunciamo con entusiasmo la nostra partecipazione all’ Opening Night Live del Gamescom con Geoff Keighley, durante la quale debutterà il trailer del gameplay di Civilization VII. Per la prima volta tutto il mondo vedrà Civilization VII in azione, non perdetevi questo appuntamento! Sintonizzatevi su Twitch.tv/gamescom alle ore 20:00 per seguire l'Opening Night Live in diretta.

Dopo l’ Opening Night Live, andate su Twitch.tv/FiraxisGames: alle 22:30 potete assistere al Gameplay Showcase ufficiale di Civilization VII! Per oltre 20 minuti, condivideremo con il team di sviluppo informazioni esclusive su questo nuovo capitolo rivoluzionario, tra cui la nostra visione del gioco e le sue nuove caratteristiche innovative. Per conoscere veramente tutto ciò che verrà annunciato su Civilization VII, non perdete l'occasione di assistere a questo evento dal vivo!

E questo è solo l'inizio! Dal 21 al 25 agosto, i partecipanti alla Gamescom non potranno non fermarsi allo stand di Civilization VII, situato nel padiglione 6.

Infine, ci spostiamo al PAX West di Seattle e speriamo di vedervi anche lì! Il 31 agosto Greg Miller di Kinda Funny Games ospiterà il nostro panel di sviluppatori, dove condivideremo nuovi dettagli e aneddoti “dietro le quinte” della creazione di Civilization VII. Per coloro che saranno presenti di persona, ci troveremo nel Main Theater al 5° piano del Summit Building. Gli spettatori a casa potranno seguire la diretta su Twitch.tv/PAX alle ore 20:00. Ci vediamo nella Città di Smeraldo!

Agosto è solo il primo passo del nostro viaggio. Grazie per essere i migliori fan del mondo. Non vediamo l'ora di mostrarvi Civilization VII e di fare un altro giro insieme.

-Il team di sviluppo Firaxis