Maxi scambio prigionieri - Biden e Harris accolgono i cittadini Usa rilasciati

Attualità - Accolti dal presidente Joe Biden e dalla vice presidente Kamala Harris, sono arrivati intorno alle 5.30 ora italiana i tre americani che erano detenuti russi e sono stati liberati ieri nell'ambito del maxi scambio di prigionieri tra Russia, Usa e Germania. La Casa Bianca ha mostrato le immagini dell'arrivo nella base di Andrews dell'aereo a bordo del quale si trovavano il giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, l'ex marine Paul Whelan e la giornalista russo-americana Alsu Kurmasheva. Liberato anche l'oppositore politico con doppia cittadinanza Vladimir Kara-Murza. Evan Gershkovich, 32 anni. Reporter del Wall Street Journal, è stato condannato a 16 anni di prigione per spionaggio nel luglio scors, ed è il primo giornalista americano ad essere arrestato con l'accusa di spionaggio in Russia dai tempi della Guerra Fredda. Il governo degli Stati Uniti, il giornale di Gershkovich e i suoi sostenitori hanno denunciato il processo come una farsa. Paul Whelan, 54 anni.

L'ex marine statunitense ha trascorso quasi sei anni nelle carceri russe, dopo il suo arresto a Mosca nel dicembre 2018. È stato condannato nel 2020 a 16 anni di prigione con l'accusa di spionaggio, accusa che lui e il governo degli Stati Uniti negano con veemenza. Ha detto che era in campagna per il matrimonio di un amico. Come Gershkovich, Whelan è stato designato come detenuto ingiustamente dal Dipartimento di Stato americano. È anche cittadino irlandese, britannico e canadese. Alsu Kurmasheva, 47 anni. Giornalista russo-americana, è stata condannata a sei anni e mezzo di prigione per aver diffuso false informazioni sull'esercito russo. Kurmasheva è stata condannata lo stesso giorno in cui un Tribunale della città russa di Ekaterinburg ha condannato Gershkovich. Vladimir Kara-Murza, 42 anni.

Eminente politico dell'opposizione russa e difensore dei diritti umani, Kara-Murza è stato condannato a 25 anni di prigione per tradimento, dopo aver condannato pubblicamente la guerra di Mosca in Ucraina. È residente permanente negli Stati Uniti e ha la doppia cittadinanza di Russia e Regno Unito. Inizialmente era stato arrestato nel 2022, poche ore dopo un’intervista alla Cnn in cui criticava il “regime di assassini” del presidente russo Vladimir Putin. È stato spostato diverse volte negli ultimi mesi ed è stato trasferito all'ospedale della prigione all'inizio di questo mese. Ai suoi avvocati è stata ripetutamente negata la possibilità di incontrarlo.