Simone Biles vince l’oro nella Ginnastica alle Olimpiadi di Parigi 8 anni dopo l’ultimo trionfo

Simone Biles è tornata in vetta alla ginnastica femminile alle Olimpiadi. Ha commesso un grave errore alle parallele, ma con una solida routine al corpo libero come ultima concorrente, Biles ha conquistato la medaglia d’oro all-around davanti alla brasiliana Rebeca Andrade. La vittoria corona un ritorno dopo che le sue Olimpiadi sono state sconvolte tre anni fa a Tokyo da un disorientante blocco mentale.Sunisa Lee, compagna di squadra di Biles e campionessa olimpica in carica, ha vinto la medaglia di bronzo.