Camera - costituita commissione Forteto: Michelotti presidente

Politica - Si costituisce, per questa Legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità 'Il Forteto'. Questa mattina in sala del Refettorio, a palazzo San Macuto, nel corso della prima seduta è stato eletto presidente il deputato Francesco Michelotti, di Fratelli d'Italia. Vicepresidenti sono i deputati Elisa Montemagni e Andrea Quartini. Segretari sono il senatore Antonio Guidi e la deputata Ilenia Malavasi. La seduta costitutiva è stata presieduta dal senatore Guidi. In chiusura Michelotti ha invitato i gruppi a designare i propri rappresentanti per procedere alla prima convocazione.