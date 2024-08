Vincita Record a Botticino: Un milione di euro al 10eLotto

Una straordinaria vincita ha portato fortuna a Botticino, un comune di circa diecimila abitanti in provincia di Brescia. Un fortunato giocatore ha vinto oltre un milione di euro al 10eLotto, segnando uno dei premi più alti dell'anno. La schedina vincente, del valore di 16 euro, è stata giocata presso il bar-tabaccheria Arcobaleno nella frazione Botticino Sera. I numeri fortunati estratti nel concorso del 30 luglio sono stati: 2, 5, 11, 17, 19, 23, 24, 27, e 32, con l'opzione "9 Oro" che ha moltiplicato la vincita finale a 1.585.000 euro.

Il gioco del 10eLotto, una variante del Lotto tradizionale, offre la possibilità di scegliere fino a 10 numeri tra 1 e 90. L'opzione "Numero Oro" e "Doppio Oro", selezionabile al momento della giocata, permette ai giocatori di incrementare notevolmente le potenziali vincite se i numeri selezionati coincidono con quelli estratti. La probabilità di indovinare dieci numeri su dieci giocati è estremamente bassa, circa una su 30,963 milioni, e diventa ancora più rara con l'aggiunta del numero oro.

Il vincitore di Botticino non è l'unico ad aver beneficiato della fortuna del 10eLotto negli ultimi tempi. Recentemente, sono stati segnalati diversi casi di vincite significative in altre parti d'Italia, come a Carate Brianza, dove un giocatore ha vinto un milione di euro con una schedina di sei euro. Anche in altre località, il gioco ha distribuito premi milionari, confermando la sua popolarità tra gli italiani.