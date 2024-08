Processo per l'attentato alle Torri Gemelle 11 Settembre: Accusati si dichiarano colpevoli, evitano la pena di morte

È giunto al termine il processo per l'attentato dell'11 settembre 2001, con Khalid Shaikh Mohammed e due dei suoi complici che si sono dichiarati colpevoli delle accuse di cospirazione. Questo accordo di patteggiamento, approvato da un alto funzionario del Pentagono, prevede l'ergastolo invece della pena di morte per i tre imputati. Mohammed, considerato l'architetto dell'attentato, insieme a Walid bin Attash e Mustafa al-Hawsawi, hanno confessato il loro ruolo nell'attacco che ha provocato la morte di 2.976 persone.

La decisione ha sollevato reazioni contrastanti tra i familiari delle vittime, alcuni dei quali esprimono delusione e rabbia per l'accordo, considerandolo una mancata giustizia per i loro cari persi nell'attacco. Jim Smith, ex agente della polizia di New York, ha dichiarato di sentirsi arrabbiato e deluso, mentre Kathy Vigiano ha sottolineato che gli accusati sono riusciti ad evitare una condanna più severa.

L'accordo di patteggiamento evita un processo che avrebbe potuto durare oltre un anno, offrendo una conclusione rapida a una lunga attesa di giustizia. Questo esito non ha soddisfatto tutti, con molte famiglie delle vittime che continuano a chiedere pene più severe per gli accusati.