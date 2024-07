Trump: Harris avrà difficoltà per il suo aspetto

La campagna di Kamala Harris non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Attualità - Donald Trump ritiene che la vicepresidente Kamala Harris non sarebbe in grado di tenere testa ai leader mondiali, a causa del suo aspetto. Ha aggiunto di non volerlo dire chiaramente, ma che gli spettatori avrebbero capito cosa intendeva. "Sarà come un giocattolo", ha detto l'ex presidente repubblicano nuovamente candidato, che ha un passato ricco di attacchi e stereotipi sessisti contro le donne, in un'intervista di Fox News con Laura Ingraham, una parte della quale è andata in onda ieri sera. "La guardano e dicono: 'Non possiamo credere di essere stati così fortunati'. La calpesteranno". Trump si è poi voltato, ha guardato direttamente verso la telecamera e ha aggiunto: “E non voglio dire il perché. Ma molti lo capiscono”.

Fa il tifo contro l’America

La portavoce della campagna di Trump, Karoline Leavitt, ha affermato che l'ex presidente non si riferiva alla razza o al genere della vicepresidente e ha continuato a criticare Harris per i suoi risultati sull'immigrazione e su altre politiche dell'amministrazione Biden. “Lei è debole, disonesta e pericolosamente liberale, ed è per questo che il popolo americano la rifiuterà il 5 novembre”, ha detto Leavitt. La campagna di Kamala Harris non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Il super Pac American Bridge 21st Century, comitato pro-Harris, ha definito l’osservazione di Trump su come Harris si sarebbe confrontata con i leader mondiali “molto grossolana e strana”. Martedì scorso, la campagna aveva criticato Trump per aver accusato senza fondamento Harris, che è sposata con un uomo ebreo, di detestare gli ebrei. “Donald Trump è odioso, spregevole e non dovrebbe essere il nostro presidente”, ha affermato la campagna in una dichiarazione non firmata.

“Fa il tifo contro l’America. Insulta l'America. Perché dovremmo metterlo a capo dell’America?”. Nel corso dell'intervista a Fox News, Ingraham ha chiesto a Trump come migliorerebbe la vita delle donne nere, alle quali Harris sta dando energia. Trump ha risposto dicendo che Harris porterebbe verso vie non sicure e ha aggiunto: “Avrete milioni di persone che verranno a prendersi il vostro lavoro e quello dei vostri mariti”. Ieri Harris ha esortato Trump a impegnarsi per un dibattito. Trump ha espresso apertura al dibattito, ma ha manifestato dubbi su una data a settembre, ospitata da Abc News, che aveva precedentemente concordato con il presidente Joe Biden, prima che si ritirasse dalla corsa. "Donald, spero che riconsidererai l'idea di incontrarmi sul palco del dibattito", ha detto in un'arena gremita di Atlanta. "Come dice il proverbio, se hai qualcosa da dire, dillo in faccia".

Trump ha l'abitudine di criticare l’aspetto e l’intelligenza delle sue avversarie politiche, da Carly Fiorina a Hillary Clinton e Nikki Haley. La settimana scorsa i leader repubblicani della Camera hanno chiesto ai membri del partito di non attaccare Harris a causa della sua razza e della sua identità, dopo che diversi legislatori l’avevano liquidata come “candidata Dei”, usando l’abbreviazione per “diversità, equità e inclusione”.