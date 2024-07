Lettura estive: i titoli a colori dell'estate 2024 di Kobo

Qualunque sia la meta, le vacanze estive sono il momento ideale per regalarsi una pausa all’insegna del relax e dedicarsi alla lettura o all’ascolto di quei titoli che per mesi sono rimasti in wishlist.

Per chi è ancora indeciso su quali libri portare in valigia, Rakuten Kobo - tra le aziende leader nel settore dell'eReading e audiobook – non perde l’occasione per colorare con storie e avventure l’estate dei più appassionati book-lover.

Infatti, dopo l’arrivo dei nuovi eReader a colori – Kobo Clara Colour o Kobo Libra Colour, il catalogo di Rakuten Kobo si tinge di nuances e sfumature diverse: dal rosso al verde, passando per il blu e il giallo, ogni colore rappresenta un genere letterario differente che ispirerà le letture estive.

Fra romanzi d’amore, classici della letteratura italiana, saghe storiche e biografie di grande valore, ce n’è davvero per tutti i gusti! Basterà mettere in valigia il proprio eReader per portare sempre con sé una vastissima selezione di libri e audiolibri e lasciarsi consigliare dalla libreria di Kobo.

Ecco allora i quattro colori che guideranno la nostra estate e i generi che faranno tendenza:

ROSSO: Colore della passione, sia amorosa che politica, il rosso domina i romanzi d'amore, ma anche le biografie di personaggi che hanno fatto della lotta e dell'anticonformismo la loro cifra. Un colore che racchiude un universo di emozioni forti e contrastanti e che guida anche i personaggi di grandi saghe storiche e gli eroi del fantasy.

Di seguito 3 titoli all’insegna del rosso consigliati da Rakuten Kobo:

