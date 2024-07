WWE 2K24: pacchetto Pat McAfee Show

Il terzo pacchetto DLC presenta il cast del popolare talk show sportivo che porta sul ring il suo successo

Preparali e mettili al tappeto DAHN! Il pacchetto Pat McAfee Show di WWE® 2K24 è disponibile da oggi. Il DLC porta all’interno del gioco Pat McAfee, personaggio sportivo e commentatore della WWE, ex veterano della NFL per 8 anni, All-Pro e due volte Pro Bowler. McAfee ha ottenuto vittorie sul ring contro The Miz, Austin Theory e Baron Corbin, e ora torna tra le corde in WWE 2K24, il gioco per console con il rating più alto nella storia del franchise WWE 2K.

Insieme a McAfee nel pacchetto Pat McAfee Show sarà presente il cast dei DAWGS, che include AJ Hawk, ex veterano della NFL per 11 anni e campione del Super Bowl, Darius Butler, per 9 anni cornerback della NFL, il leggendario Ty Schmit e l'uomo con il mullet, “Boston” Connor. Ogni personaggio giocabile è dotato di una propria carta La mia FAZIONE, che porteranno all’interno del gioco oltre 15 nuove mosse e insulti, che potranno essere utilizzate anche per le Superstar personalizzate nella suite di creazione. In concomitanza con l’uscita del pacchetto, gratuitamente per tutti i giocatori, anche senza l’acquisto del DLC, sarà disponibile un nuovo oggetto da football, che può essere lanciato e ripreso dalle Superstar o calciato da McAfee. Il pacchetto Pat McAfee Show è disponibile per l'acquisto individuale o come parte del Season Pass, incluso nella Deluxe Edition e nell’Edizione 40 anni di WrestleMania di WWE 2K24. Sono disponibili anche i già annunciati ECW Punk Pack e il pacchetto Post Malone & Friends.

La nuova modalità di gioco La mia FAZIONE di WWE 2K24 comprende anche la serie Momenti Iconici con il nuovo livello di gemme, Diamante. Il codice armadietto “PATSMMERGIFT24” includerà le serie Ametista Estrema Drew McIntyre, 2 Pacchetti Deluxe Pugni & Promo e 3 Biglietti Guerra tra Fazioni. Saranno inoltre disponibili diversi nuovi Eventi Live che offriranno ricompense uniche.