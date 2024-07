GIOCAOSTA IL TOUR DI BEYBLADE X

Fin dal debutto nel 1999, Beyblade ha catturato l'attenzione di milioni di giovani in tutto il mondo, trasformandosi da semplice giocattolo a fenomeno culturale globale, permettendo ai tantissimi giocatori di immergersi in tornei e sfide emozionanti, combinando strategia, personalizzazione e community in una modalità di gioco incredibilmente divertente che ha attraversato generazioni. In occasione del 25° anniversario, oltre all’imminente arrivo della nuova serie anime, Hasbro - azienda leader nell’intrattenimento - annuncia il rinnovo della partnership di lunga data con TOMY Company, T-Licensing Inc e ADK Emotions NY per il lancio di BEYBLADE X, la Quarta Generazione delle trottole più famose al mondo.La nuova linea rappresenta un significativo salto evolutivo nel mondo dei BEYBLADE, introducendo tantissimi miglioramenti tecnici ai meccanismi della storica linea di giocattoli. Oltre ai nuovissimi componenti che elevano la velocità delle trottole per sfide sempre più dinamiche, mantenendo coerenza in peso, sensazione e prestazioni tra i modelli di Hasbro e Takara Tomy, d’ora in poi sarà possibile interagire con i BEYBLADE anche tramite un’app, rivoluzionando totalmente l’esperienza di gioco. Ispirati alla nuova serie manga, le nuove Beyblade X vantano un design fresco e accattivante, con un evidente omaggio al design classico che ha stregato intere generazioni.

Tutti i prodotti della Quarta Generazione firmati Hasbro creeranno un ponte tra il mondo dei giocattoli e quello dell’anime: la nuova serie BEYBLADE X, che debutterà presto in Italia, racconta le vicende di un gruppo di Bladers che si uniranno per scalare i ranghi e dimostrare di essere i migliori. Una storia davvero avvincente che vanta un team creativo d’eccezione: scritta da Hikaru Muno e Homura Kawamoto, i creatori dell’acclamato Kakegurui, e disegnata da Posuka Demizu, l'artista dietro una delle serie manga più vendute, The Promised Neverland, la nuova serie promette già nuove emozioni e appassionanti sfide nell’iconico universo BEYBLADE.Per stemperare l'attesa e iniziare a festeggiare l’anniversario delle mitiche trottole, tutti i giocattoli BEYBLADE X sono stati protagonisti di un tour estivo che ha fatto tappa nelle più importanti città della riviera romagnola. L’ultima tappa, prevista per il 12 agosto a partire dalle 15:00 in piazza Chanoux, sarà protagonista del grande evento giocAosta, la festa del gioco intelligente che ogni anno trasforma l'incantevole città di Aosta in un vero e proprio paradiso ludico. Per prenotarsi basteranno pochi click al seguente link.Sarà un’occasione unica per testare le nuovissime BEYBLADE X e iniziare ad allenarsi in vista del torneo ufficiale previsto a settembre, subito dopo il rientro a scuola, lungo tutto lo Stivale. Alla ricerca del nuovo Campione Nazionale di BEYBLADE!